Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Duyurdu: FETÖ İçin FBI Soruşturma Başlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(FETÖ soruşturmaları) Şimdi Amerika, FBI bir soruşturma başlattı. Amerika'daki ihlalleri, vergiden vize kaçakçılığına kadar her türlü ihlalleri görmeye başladılar ve ciddi bir soruşturma olduğunu Dışişleri Bakanı bana söyledi" ifadelerini kullandı.

"İADE KONUSUNDA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İade konusunda da var gücümüzle çalışıyoruz. Bir komisyon da kurduk. ABD bu sorunları taca atamaz. Tıpkı Münbiç meselesinde de olduğu gibi. Münbiç'te oturduk yol haritasında uzlaştık. Burada YPG'li, PKK'lı teröristleri çıkaracağız ve gerçek sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

"ALMANYA DA ŞİMDİ ANLAMAYA BAŞLADI"

Çavuşoğlu, Almanya'nın FETÖ konusundaki tavrını da "Almanya da şimdi anlamaya başladı" ifadeleriyle değerlendirdi.