Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Eskişehir'e geliyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Eskişehir'e geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Eskişehir'e geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere yarın Eskişehir'e gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere yarın Eskişehir'e gelecek.

Belirtilen programa göre; Bakan Çavuşoğlu, 12: 30'da Eskişehir'e gelerek Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret edecek. Saat 13.00'te Odunpazarı'nda bulunan Reşadiye Camii'nde cuma namazı kılınarak, Reşadiye ve Konur sokaktaki esnaf ziyaret edilecek. Bakan Çavuşoğlu, saat 15: 30'da bir otelde valilik koordinasyonunda Eskişehir'deki sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek buluşmanın ardından saat 18.00'de AK Parti Eskişehir İl Danışma Toplantısı düzenlenecek. Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili ve Genel Merkez Bölge Koordinatörü Av. Mustafa Köse, AK Parti Eskişehir milletvekilleri de katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Eskişehir ziyaretinin ardından Bilecik programını gerçekleştirmek üzere 11 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'da kentten ayrılacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Eskişehir'e geliyor - Haberler
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