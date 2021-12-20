Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ( Ermenistan'la ilişkiler) "Bizim arzumuz Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun gelişmesi. Ülkeleri birbirine bağlayan ekonomiye katkı sağlayan projelerin hayata geçmesi tıpkı Zengezur Koridoru gibi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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