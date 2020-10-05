Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Ermenistan'ın saldırıları konusunda sorulan soruya)...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Ermenistan'ın saldırıları konusunda sorulan soruya)...

05.10.2020 14:04 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Ermenistan'ın saldırıları konusunda sorulan soruya) Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Ermenistan önce çatışma hattında hem askerlere hem sivillere saldırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Ermenistan'ın saldırıları konusunda sorulan soruya) Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Ermenistan önce çatışma hattında hem askerlere hem sivillere saldırdı. Son günlerde sıkışan Ermenistan Bakü'ye yakın yerlere de füze yollamaya başladı. Bu esasen savaş suçudur. Azerbaycan ise kendi toprakları için mücadele ediyor. Herkesin, her şeyden önce Azerbaycan'a destek vermesi gerekiyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen Meral Akşener Fahrettin Koca Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Ezgi Mola Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Samatta Erol Bulut Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Rusya Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Ermenistan'ın saldırıları konusunda sorulan soruya)... - Bakü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 14:46:14. #1.15#
title