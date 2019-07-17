Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını söyleyerek, "Gerekirse heyet göndeririz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını söyleyerek, "Gerekirse heyet göndeririz" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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18:48 Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu...