Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını söyleyerek, "Gerekirse heyet göndeririz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını söyleyerek, "Gerekirse heyet göndeririz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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