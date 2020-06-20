Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız;...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız;...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Şu anda sağlık turizmi konusunda Türkiye dünyada üçüncü sırada bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
20.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Şu anda sağlık turizmi konusunda Türkiye dünyada üçüncü sırada bulunuyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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