Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız;...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Şu anda sağlık turizmi konusunda Türkiye dünyada üçüncü sırada bulunuyor.
20.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Şu anda sağlık turizmi konusunda Türkiye dünyada üçüncü sırada bulunuyor." - ANKARA
Kaynak: İHA