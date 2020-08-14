Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmelere ilişkin, "Gerginlik arttı.
14.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmelere ilişkin, "Gerginlik arttı. Gerginliğin sorumlusu Türkiye değil Yunanistan'dır. Biz faaliyetlerimizi başlatmak için 2018 yılına kadar sabırla bekledik. Yunanistan'ın Mısır'la anlaşması iyi niyetle bağdaşmaz. Oruç Reis gemimize taciz gibi adımlar karşılığını alır" dedi. - BERN
Kaynak: İHA