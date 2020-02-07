Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hakkını...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hakkını savunmak için Kıbrıs Rum kesimi hariç tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız. Yunanistan'da dahil."
07.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:50
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hakkını savunmak için Kıbrıs Rum kesimi hariç tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız. Yunanistan'da dahil." - ANKARA
Kaynak: İHA