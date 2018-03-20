Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının Önümüzdeki Günlerde Amerika'ya...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının Önümüzdeki Günlerde Amerika'ya...

IHAAW113946-SIY/20-03-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının önümüzdeki günlerde Amerika’ya gideceğini belirterek, ABD ile görüşmelerin kesilmediğini ve devam edeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının Önümüzdeki Günlerde Amerika'ya...

IHAAW113946-SIY/20-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının önümüzdeki günlerde Amerika'ya gideceğini belirterek, ABD ile görüşmelerin kesilmediğini ve devam edeceğini ifade etti. 20.03.2018 11: 39: 46 TSI
NNNN - ANKARA

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