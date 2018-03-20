IHAAW113946-SIY/20-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının önümüzdeki günlerde Amerika'ya gideceğini belirterek, ABD ile görüşmelerin kesilmediğini ve devam edeceğini ifade etti. 20.03.2018 11: 39: 46 TSI

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