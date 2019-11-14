Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları...
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Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları...

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıWASHİNGTON(İHA)- Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

14.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:05
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları...

Dışışleri Bakanı , DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

WASHİNGTON(İHA)- Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'da DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları...
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