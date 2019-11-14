Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları...
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıWASHİNGTON(İHA)- Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
14.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:05
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
WASHİNGTON(İHA)- Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları...