Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan, TVF Başkent Voleybol Kampüsü'ne ziyaret

19.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVF Başkent Voleybol Kampüsü'nü ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mevlüt Çavuşoğlu'nu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Spor Lisesi öğrencileri çiçeklerle karşıladı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Başkan Üstündağ'a hediye takdim etti.

Ziyaret sonrasında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Spor Lisesi Öğrenci Pansiyonu yemekhanesinde öğrencilerle öğlen yemeği yiyerek sohbet etti.

Yemek sonrasında teşekkür konuşması yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "İki hafta önce Sayın Bakanımız'ı ziyaretimde kendisine okulumuzu ve projelerimizi anlatmam üzerine Sayın Bakanımız bizleri en kısa sürede ziyaret edeceğini söyledi ve gençlerle birlikte olacağız dedi. Kendisi bugün bizlerle birlikte. Okulumuzu ve tesislerimizi gördü. Okulumuz Türkiye'nin ilk tematik okullarından birisi. Geleceğin 'Filenin Sultanları' ve 'Filenin Efeleri' buradan yetişiyor. Türkiye'de bir ilk olan bu güzel projenin özel ziyaretçisi olarak Sayın Bakanımız bizleri onurlandırdı. Sayın Bakanımız da eski bir voleybolcu, bizleri biliyor, tanıyor. Sizlerin huzurunda Bakanımız'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Beni de aranıza kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmak büyük bir mutluluk. Yoğun ve stresli bir ortamda çalışıyoruz. Federasyon başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'ın bize bir ziyareti olmuştu. Yaptıkları çalışmalar ve özellikle sizlerin de içinde eğitim gördüğünüz voleybol lisesinden bahsedince, mutlaka ziyaret edeceğim dedim." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sizin gibi gençlerimiz, evlatlarımız yetiştikten sonra gerek 'Sultanlarımız' gerekse 'Efelerimiz', dünyanın önde gelen milli takımı olacaktır. Tüm yaş gruplarında buna inanıyoruz. Sporla eğitimin birlikte yürütülebilmesi hep tartışılırdı. Ben de Alanya'da okuduğum kolejin voleybol takımının kaptanıydım. Aynı zamanda Alanyaspor'da da futbol oynuyordum. Üniversiteye hazırlanırken ya futbolu ya da eğitimi seçecektim. Ben eğitimi tercih ettim. Benim adıma bir spor lisesi de var Alanya'da. 76 adet spor lisemiz var. Tabii ki sosyal ve teknik liselerimiz de olacak. Ama yaptığı sporu, eğitimiyle birlikte sürdürmek isteyen siz gençlerimize bu imkanları Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde veriyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığının da spora önemli destek verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Burada daha önce Eğitim Kurulu'nda da yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanımız da sporun içerisinden gelen birisi. Dolayısıyla biz sizlerin yanında ve arkasındayız. Ama esas olarak federasyon başkanımız ve tüm yönetim kurulu çok iyi çalışıyor. Sizleri evladı olarak görüyorlar. Sizlere ne kadar önem verdiklerini biliyoruz. Şu tesisler bile bunun bir göstergesidir. Güzel şartlarda ülkemizin çeşitli illerinden gelen siz evlatlarımızın güzel eğitim aldığını görüyoruz. Sizlere canıgönülden teşekkür ediyorum, Allah yolunuzu açık etsin."

Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehmet Akif Üstündağ daha sonra Başkent Voleybol Salonu'nda TVF Spor Lisesi kız ve erkek öğrencilerinin karşılıklı oynadığı maçı seyretti.

Bakan Çavuşoğlu, karşılaşmanın ilk servisini de kullandı ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çavuşoğlu, TVF Voleybol Müzesi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA