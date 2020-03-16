Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
16.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele...