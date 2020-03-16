Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele konferans yöntemiyle görüşme yaptı.