Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çin'in Şincan bölgesine 10 kişilik gözlem heyeti göndereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çin'in Şincan bölgesine 10 kişilik gözlem heyeti göndereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in Şincan bölgesine gözlem heyeti göndereceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çin'in Şincan bölgesine 10 kişilik gözlem heyeti göndereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in Şincan bölgesine gözlem heyeti göndereceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Çavuşoğlu, "Şimdi o bölgeye Çin'in daveti üzerine değişik kurumlardan oluşan yaklaşık 10 kişilik bir heyetimizi göndereceğiz ve oradaki durumu arkadaşlarımız yerinde görecekler."dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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