Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çin'in Şincan bölgesine 10 kişilik gözlem heyeti göndereceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in Şincan bölgesine gözlem heyeti göndereceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in Şincan bölgesine gözlem heyeti göndereceğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Çavuşoğlu, "Şimdi o bölgeye Çin'in daveti üzerine değişik kurumlardan oluşan yaklaşık 10 kişilik bir heyetimizi göndereceğiz ve oradaki durumu arkadaşlarımız yerinde görecekler."dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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