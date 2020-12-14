Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Son dakika haberler... DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüsle mücadele ve aşı konusunda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüsle mücadele ve aşı konusunda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Covid-19'la mücadele ve aşı konusunda iş birliğimiz hakkında görüşmüştür" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı