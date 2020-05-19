Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında soruları yanıtladı: (3)
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında soruları yanıtladı: (3)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İçeride ve dışarıda terör, bu pandemiyi fırsat olarak kullanmak istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında soruları yanıtladı: (3)
19.05.2020 01:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İçeride ve dışarıda terör, bu pandemiyi fırsat olarak kullanmak istiyor. 'Dikkatler başka yerde saldıralım' diyor. Tam haince, terör örgütü PKK'ya, YPG'ye yakışır şekilde." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'dan yayın yapan Kanal V televizyonunda katıldığı programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dış sorunlarla mücadeleyi de sürdürdüklerini söyledi.

Çözüm bulunmadığı için dünyadaki bazı sorunların devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Artan ırkçılığı, yabancı ve İslam düşmanlığını her zaman dile getirdik. Olayın çok tehlikeli duruma geldiğini ifade ettik. Bugün Avrupa'da İslam düşmanlığını, yabancı düşmanlığını görüyoruz. Bununla ilgili bir açıklama da yaptık. Almanya'da bir camiye saldırı ve tacizde bulunuldu. Bundan sonra da bununla mücadeleyi sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Haince saldırıyorlar"

Suriye'de kalıcı bir barış gelmediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, İdlib'de ateşkesi devam ettirmek ve kalıcı hale getirmek istediklerini vurguladı.

Bu durumun zorluklarını da bildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "İçeride ve dışarıda terör, bu pandemiyi fırsat olarak kullanmak istiyor. 'Dikkatler başka yerde, saldıralım' diyor. Tam haince, terör örgütü PKK'ya, YPG'ye yakışır şekilde. Haince saldırıyorlar, yardım için kapı kapı dolaşan vefa gruplarına saldırıyorlar. Suriye'de de YPG/PKK sivillere saldırıyor. Dolayısıyla terörle mücadele devam ediyor. Libya'da Hafter'in saldırganlığı devam ediyor. Muhataplarımızla bu konuları görüşüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Putin ve diğer muhataplarıyla görüşmeye devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, dünyada devam eden sorunlara, fiziken olmasa da telefon ve video konferans aracılığıyla çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

Pandemi başladıktan sonra muhataplarıyla bire bir 85 görüşme yaptığının bilgisini veren Çavuşoğlu, diğer taraftan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ile İslam İşbirliği Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerine değindi.

"Liderler zirvesi gerçekleştirilecek"

İslam işbirliği Teşkilatı ile İslam dünyasına duyarlı ve öncü olmaları gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Diğer taraftan MİKTA dediğimiz Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya ile G20 içerisinde bir oluşumumuz var. Bir ortak bildiri yayınladık, 'dayanışma için neler yapabiliriz' diye. Yine BM Genel Kurulunda, iki kabul edilen kararda sunucu olduk. Ayrıca dar kapsamlı toplantıları da yapıyoruz. Türkiye, Romanya, Polonya üçlü toplantısını gerçekleştirdik. Astana üçlü dışişleri bakanları toplantısını gerçekleştirdik. Yine Putin ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan mutabık kaldılar. Önümüzdeki süreçte liderler zirvesini de gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok çalıştığını ve kendilerini de çok çalıştırdığını aktaran Çavuşoğlu, bundan şikayetçi olmadığını dile getirdi.

Bugünlerin yan gelip yatma dönemi olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Korona bittiğinde hazırlıksız yakalanmak istemiyoruz. Aksi halde ofsayta düşeriz." ifadesini kullandı.

"İşi biraz daha sıkı tutacağız"

Çavuşoğlu, Kovid-19'un ardından kendilerini bekleyen Türkiye ve dünyaya hazırlandıklarını bildirdi.

Normalleşme ile ilgili atılacak adımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, millete hitabında anlattığını dile getiren Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı'na yönelik alınan tedbirlere ilişkin ise, "İşi biraz daha sıkı tutacağız. Dişimizi biraz daha sıkacağız. Kolay değil, herkes büyüklerini görmek ister, yakınlarını ziyaret etmek ister ama bu yıl evde duracağız. Bayram sonrası tam normalleşmeye geçmek istiyoruz. Normalleşme ile ilgili adımlar atılacak ama bu, korona ile ilgili attığımız adımlardan alacağımız neticelere bağlı. Rehavete kapılmaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlık ve turizm bakanlığımız ile iç içeyiz"

Pandemi sürecinden normalleşmeye geçildiği süreçte turizm konusunun önem kazandığını belirten Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sektörden geldiğini ve oldukça başarılı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonu var. Çalışmalarını kabine toplantısında paylaşıyor. Birlikte çalışıyoruz. Turistler gelecek ama nereye gelecek? Hangi şehirlere gelecek? Burada alınacak tedbirler ne? Sertifikasyona uyan otellerimiz turistlerini alabilecek. İlçe ilçe çalışmalar olacak. Kemer, Belek, Manavgat, Alanya, Gazipaşa... Hepsinin planlaması yapıldı, ne zaman açılacak, gelecek misafirlerimiz için yapılacak testler o ülkelerde mi, havaalanında mı yapılacak? Kapsamlı çalışma içerisindeyiz. Sağlık ve turizm bakanlığımız ile iç içeyiz. Turizm bakanımız 70 muhatabına mektup hazırladı. Biz muhataplarına ilettik ve hemen muhataplarımızı aramaya başladık. Lavrov ile ben konuştum. Kültür ve Turizm Bakanımız kendi muhataplarıyla konuştu. Yarın Alman Dışişleri Bakanıyla bunu konuşacağız. Cumhurbaşkanımız Merkel ile konuştu. 'Dışişleri bakanlarımız bunları konuşsun, görüşsün ve turizm bakanlarıyla koordine etsinler.' dediler. Almanya'nın da havaalanını açması lazım. AB, içinde birlikte ne yapabilir konuşulurken, Türkiye dışarıda kalmasın."

Çavuşoğlu, Almanya'da herkesin, en güvenilir turizm destinasyonunun bu sene Türkiye olduğuna vurgu yaptığına işaret etti.

"Turizm sektörü için de çalışıyoruz"

Türkiye denildiğinde, herkesin aklına Antalya ve Muğla'nın geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte iç ve dış turizm bakımından Türkiye'yi hazır edebilmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanının çalışmalarına kendilerinin de yardımcı olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her zaman söylüyorum, Dışişleri Bakanıyım ama bugün Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 bakan yardımcısı var, ben de 5'inci bakan yardımcısıyım. Turizmin bölgemiz ve ülkemiz için ne kadar önemli bir gelir kaynağı olduğunu biliyoruz. Sektörün önemini biliyoruz. Tüm işletmeciler ve çalışanlarımız müsterih olsunlar. Evet çok büyük bir kriz yaşıyoruz. 2. Dünya Savaşı'nda sonra yaşanan en büyük kriz, yani 11 Eylül'de bile böyle olmamıştı, herkes bu kadar etkilenmemişti. 2008 krizinde bile Cumhurbaşkanımız 'teğet geçecek' demişti. Doğru teğet geçti, çabuk toparladık. Şimdi bütün dünyayı kasıp kavuran bir pandemi var ama Türkiye olarak gerekli adımları attık, atıyoruz, turizm sektörü için de çalışıyoruz, hemşehrilerimiz müsterih olsunlar."

Rusya ile düzelen ilişkiler sonrası bu ülkeden gelen turist sayısında artış yaşandığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Çin pazarından da ciddi oranda turist çektiğini ifade etti.

Klasik İskandinav ülkeleri ile bazı Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısında da artış görüldüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "Bu yaşananlar bir şeyi öğretti. Yani sadece belli ülkelere bağlı kalmayın. Aynı şekilde yine turizm çeşitliliği bakımından da sadece deniz, kum ve güneş turizmine de bağlı kalmamamız gerektiğini öğretti." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, farklı ülkelerden turistler getirebilmek için, Türkiye'nin, dünyada en iyi olduğu alanlardan olan sağlık sistemi gibi cazibelerini de ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

"Ertelenen Hestourex için tekrar çalışacağız"

Ülkedeki başarılı bir doktorun tüm dünyadaki hastaları cezbettiğini ama çalışmaları iyi koordine etmek gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "4 sene önce başlayan Hestourex çok önemli bir rol oynadı ve Antalya'mızda başladı. İlk sene bakanlığımızın himayesindeydi. Buradaki rakamları Sayın Cumhurbaşkanımıza atınca Hestourex, Cumhurbaşkanlığımız himayesine alındı. Çünkü daha ilk yılında Türkiye'ye 4 binden fazla satın alma heyeti geldi. Çok ciddi sayıda iş görüşmeleri oldu, sözleşmeler imzalandı. İkinci yılında 5 binden fazla yine katılımcı oldu, yine 3. yılında fazla katılımcı oldu ve imzalanan anlaşmalara bakıyorum da 30 milyar lirayı buluyor." ifadelerini kullandı.

Geçen sene tüm dünyadaki büyükelçilere talimat gönderdiklerini ve görev yaptıkları ülkelerde spor ve sağlık turizmi potansiyeli hakkında çalışma yapılması isteklerini ilettiklerini aktaran Çavuşoğlu, bunun olumlu yansımalarının olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı ve Sağlık Bakanının katıldığı kabine toplantılarında, spor ve sağlık turizminin gündeme geldiğine değindi. Nisan ayında yapmayı planladıkları Hestourex'in pandemi yüzünden ertelendiğini belirten Çavuşoğlu, işin öncüleriyle tekrar bir çalışma yapacaklarını aktardı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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