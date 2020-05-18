Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (1) Açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyada 135 ülke bizden tıbbi malzeme talebinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyada 135 ülke bizden tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bazısı hibe bazısı da satın alma talebi. 81 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşıladık şimdi ise 'diğerlerine de nasıl yardımcı olabiliriz' diye, bunun üzerine çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'dan yayın yapan Kanal V televizyonunda katıldığı programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından sağlık sistemi güçlü olan ülkelerin fark oluşturduğunu söyledi.

Dünyada en korunaklı olarak bilinen ülkelerin bile Kovid-19'dan etkilendiğini anlatan Çavuşoğlu, bu süreçte Türkiye'nin, dünyadaki bir çok ülkeye yardımda bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Dünyada 135 ülke bizden tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bazısı hibe bazısı da satın alma talebi. 81 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşıladık şimdi ise 'diğerlerine de nasıl yardımcı olabiliriz' diye, bunun üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemine yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 115 ülkeden 70 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Biraz önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla konuştuk. Onlar bizden 4 bin civarında vatandaşını götürdü. Aynı şekilde o rakama yakın vatandaşımızı da değişik eyaletlerden ülkemize getirdik. Bu konuda da birbirimize destek oluyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının da olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yurt dışında yaşayan 535 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek tek ailelerini arıyoruz. Hepsi de sağlık sistemindeki başarıdan, ülkemizin vatandaşına gösterdiği ilgiye kadar devletin ne kadar güçlü ve şefkatli olduğunu gördüklerini söylüyorlar. 'Size oy vermedik. Belki bir daha vermeyiz ama gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar güçlü olduğunu, potansiyelinin ne olduğunu gördük.' diyenler var. Bugüne kadar 438 cenazemizi de ülkemize getirdik. Bazı vatandaşlarımız da cenazelerini orada defnetmek istedi."

Koronavirüsten sonra dünyanın yeniden şekilleneceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Dünya bundan sonra farklı bir dünya olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes kendi kendine de yeterli olmaya çalışacak. Bu mümkün olmayacak, o zaman da bölgeselleşme olacak. Küreselleşmede de bölgeselleşmede de anahtar ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: AA