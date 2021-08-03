Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz.