Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat