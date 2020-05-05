Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı...
05.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı." - ANKARA
Kaynak: İHA