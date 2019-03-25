Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Suriye Rejimiyle İlişkilerimizin Bu Boyutta Olması, Böyle...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması, böyle bir kararı (ABD'nin Golan Tepeleri kararı) kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ve Suriye halkının topraklarıdır."

Kaynak: AA