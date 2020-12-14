Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları...
14.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden