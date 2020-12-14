Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları...

14.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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