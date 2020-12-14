Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz.