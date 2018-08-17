Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Artık Sert Güçten Bahsediyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Artık Sert Güçten Bahsediyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün artık sert güçten bahsediyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün artık sert güçten bahsediyoruz. Sert güç yeri geldiği zaman lazım. İçeride ve dışarıda da terörle mücadelede sert gücümüzü göstermemiz lazım"
-"Kimse Türkiye'ye Avrupa dışından Avrupa'ya girmeye çalışan bir ülke olarak muamele edemez"

KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansında konuştu.

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