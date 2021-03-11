Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "BM verilerine göre 13.4 milyon Suriyeli yardıma muhtaç. Yaklaşık 5 milyon Suriyelinin barınak ihtiyacı var. 2.4...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "BM verilerine göre 13.4 milyon Suriyeli yardıma muhtaç. Yaklaşık 5 milyon Suriyelinin barınak ihtiyacı var. 2.4 milyon Suriyeli çocuk hala okula gidemiyor.