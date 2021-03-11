Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "BM verilerine göre 13.4 milyon Suriyeli yardıma muhtaç. Yaklaşık 5 milyon Suriyelinin barınak ihtiyacı var. 2.4...
11.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "BM verilerine göre 13.4 milyon Suriyeli yardıma muhtaç. Yaklaşık 5 milyon Suriyelinin barınak ihtiyacı var. 2.4 milyon Suriyeli çocuk hala okula gidemiyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "BM verilerine göre 13.4 milyon Suriyeli yardıma muhtaç. Yaklaşık 5 milyon Suriyelinin barınak ihtiyacı var. 2.4 milyon Suriyeli çocuk hala okula gidemiyor." - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı