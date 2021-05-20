Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail'i eleştirenlerin anti-semitizm ile suçlandığını dikkat...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail'i eleştirenlerin anti-semitizm ile suçlandığını dikkat çekerek, anti-semitizmin eleştirenleri susturmak için kullanıldığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail'i eleştirenlerin anti-semitizm ile suçlandığını dikkat çekerek, anti-semitizmin eleştirenleri susturmak için kullanıldığını belirtti. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı