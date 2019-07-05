Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu-Guterres görüşmesinde BM ofisinde YPG ile 'eylem planı' imzalanması ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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