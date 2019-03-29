Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile İkili İlişkilerimizin Her Geçen Gün Gelişmesinden...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz."

Kaynak: AA