Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile İkili İlişkilerimizin Her Geçen Gün Gelişmesinden...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile İkili İlişkilerimizin Her Geçen Gün Gelişmesinden...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz."

Kaynak: AA
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