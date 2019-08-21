Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz her zaman Avrupa Birliği'ne birlikte yürüyelim diyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz her zaman Avrupa Birliği'ne birlikte yürüyelim diyoruz" "Yerel yönetimlerin birinci derecede sorumluluğu kendi şehirlerinde yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaktır"
21.08.2019 12:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz her zaman Avrupa Birliği'ne birlikte yürüyelim diyoruz"
"Yerel yönetimlerin birinci derecede sorumluluğu kendi şehirlerinde yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaktır"
Kaynak: İHA