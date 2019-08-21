21.08.2019 12:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz her zaman Avrupa Birliği'ne birlikte yürüyelim diyoruz"

"Yerel yönetimlerin birinci derecede sorumluluğu kendi şehirlerinde yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaktır"

Kaynak: İHA