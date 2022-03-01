Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

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