Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Güncel