Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan Özel...
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz" dedi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz" dedi.