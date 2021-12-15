Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan Özel...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz" dedi. - DUBAİ
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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