Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan Özel... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan Özel...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz" dedi. - DUBAİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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