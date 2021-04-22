Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla bir telefon...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla bir telefon görüşmesi yaptı.