Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna'daki gelişmeleri... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna'daki gelişmeleri...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Her iki ülkeyle (Rusya-Ukrayna) ilişkisi olan iki ülkeyiz Türkiye ve Azerbaycan olarak" dedi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title