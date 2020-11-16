Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

16.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:07
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede, 'Yukarı Karabağ' konusunun ele alındığı bildirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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