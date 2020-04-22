Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında Covid 19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA