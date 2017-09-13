Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Artık Çin'e Tarım Ürünlerimizin İhracatının Önündeki Engeller...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Artık Çin'e tarım ürünlerimizin ihracatının önündeki engeller kalkıyor" "Tarım ürünlerinin yurt dışına ihracatında ciddi bir artış var"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YÖREX fuarında konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Artık Çin'e tarım ürünlerimizin ihracatının önündeki engeller kalkıyor"
"Tarım ürünlerinin yurt dışına ihracatında ciddi bir artış var"
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YÖREX fuarında konuştu.