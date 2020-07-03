Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Yazıcı'yı ziyaret etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı"nı gerçekleştirmek için kente gelen Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Yazıcı'ya görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Çavuşoğlu, şeref defterini imzaladı.

Kaynak: AA