Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde partisinin yeni teşkilat binasına ziyarette bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde partisinin yeni teşkilat binasına ziyarette bulundu.
AK Parti Antalya Gençlik Kolları'nın bugün yapılacak kongresine katılmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, partisinin Serik'teki yeni teşkilat binasını ziyaret etti.
Çavuşoğlu'nu parti binası önünde AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ile Tuğba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım ve parti üyeleri karşıladı.
Çavuşoğlu, daha sonra AK Parti Antalya Gençlik Kolları'nın kongresine katılmak üzere parti binasından ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer