Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Antalya) Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Antalya) Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir.