Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya'yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya'yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili tabii ki değil. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya'yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili tabii ki değil. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Bu tür kriterleri turizm sektörü ve sağlık sektöründeki uzmanlar belirleyecek. Dünya'da kaç tane AB ülkesi Covid-19'a karşı Türkiye'den daha iyi bir performans gösterdi." - ANKARA Kaynak: İHA