Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz.
23.05.2020 21:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz."
Kaynak: AA