Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs)... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz." Kaynak: AA