Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Afganistan)"Bugüne kadar bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Afganistan)"Bugüne kadar bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları"