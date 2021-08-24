Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Afganistan)"Bugüne kadar bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Afganistan)"Bugüne kadar bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Afganistan)'Bugüne kadar bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Afganistan)"Bugüne kadar bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Afganistan)"Bugüne kadar bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Afganistan'da) Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır.'
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Afganistan'da) Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Buğra Kavuncu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Sibel Can Demet Akalın Fahriye Evcen Celil Nalçakan
Spor Marcao Ozan Tufan Arda Güler Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Afganistan)"Bugüne kadar bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:54:36. #1.14#

title