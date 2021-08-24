Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Afganistan)"Bugüne kadar bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Afganistan)"Bugüne kadar bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Afganistan)"Bugüne kadar bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı