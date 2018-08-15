Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor" dedi. 15.08.2018 12: 57: 12 TSI

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