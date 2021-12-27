Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake) "İkili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışırlarsa gerekli desteği... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake) "İkili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışırlarsa gerekli desteği...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake) "İkili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışırlarsa gerekli desteği veririz. Türkiye'nin de nasıl bir ülke olduğunu anlamaları gerekiyor.

ANKARA (İHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake) "İkili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışırlarsa gerekli desteği veririz. Türkiye'nin de nasıl bir ülke olduğunu anlamaları gerekiyor. Türkiye'nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz kim olursa olsun." - ANKARA

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