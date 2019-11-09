Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar.
09.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar. YGP PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA