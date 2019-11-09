09.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar. YGP PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA