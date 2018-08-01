Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abd'nin İki Bakanımıza Yaptırım Uygulamaya Kalkışması...
IHAAW232121-SIY/01-08-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz" dedi. 01.08.2018 23: 21: 21 TSI
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