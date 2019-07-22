Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar." - ANKARA

Kaynak: İHA
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