Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. "Abd Kafa Karışıklığı Yaşıyor, Biz Siyasi İradeyi Ortaya Koyduk,...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. "ABD kafa karışıklığı yaşıyor, biz siyasi iradeyi ortaya koyduk, son derece yapıcı olduk. ABD'nin Türkiye'den yaptırım ve baskılarla bir şey elde edemeyeceğini anlaması gerekiyor" dedi. 13.08.2018 11: 39: 34 TSI

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