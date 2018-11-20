Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "FETÖ ve Suriye konusundaki endişelerimizi konuştuk. Türkiye'nin istediği kişilerin listesini ABD'ye verdik. 84 kişiden oluşan bu listeyi Trump'a iletilmek üzere verdik" dedi. 20.11.2018 23: 25: 10 TSI

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