Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Andrew Brunson'la İlgili...
IHAAW195437-SIY/26-07-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın rahip Andrew Brunson’la ilgili açıklamalarına ilişkin, "Kimse Türkiye’ye ne yapacağını dikte edemez" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın rahip Andrew Brunson'la ilgili açıklamalarına ilişkin, "Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez" dedi. 26.07.2018 19: 54: 37 TSI
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