11.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte iş birliğimize devam etmek istiyoruz. Biz diyalogdan ve diplomasiden, iş birliğinden yanayız. Yeter ki AB çifte standarttan uzak dursun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA